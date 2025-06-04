Подмосковные строители восстановили жилой дом в Центральном районе Мариуполя

Жилой дом в Центральном районе Мариуполя пострадал в ходе обстрелов. Специалист из Подмосковья полностью заменили инженерные коммуникации, восстановили крышу и несущие конструкции, а также обновили фасад, установили новые окна и двери. В местах общего пользования провели отделку.

«Специалисты управления технического надзора капитального ремонта провели финальную проверку качества выполненных работ, удостоверившись в соответствии их техническим требованиям и стандартам. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, долговечности применённых материалов, а также соответствию проектной документации», — рассказали в МинЖКХ Подмосковья.