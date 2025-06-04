Подмосковные строители восстановили жилой дом в Центральном районе Мариуполя

Специалисты подмосковного фонда капитального ремонта восстановили очередной жилой дом в мариуполе. Знание сильно пострадало в ходе боевый действий.
Жилой дом в Центральном районе Мариуполя пострадал в ходе обстрелов. Специалист из Подмосковья полностью заменили инженерные коммуникации, восстановили крышу и несущие конструкции, а также обновили фасад, установили новые окна и двери. В местах общего пользования провели отделку.
«Специалисты управления технического надзора капитального ремонта провели финальную проверку качества выполненных работ, удостоверившись в соответствии их техническим требованиям и стандартам. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, долговечности применённых материалов, а также соответствию проектной документации», — рассказали в МинЖКХ Подмосковья.
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