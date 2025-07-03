Подмосковные строители восстановили жилой дом в центральном районе Мариуполя

Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в центральном районе Мариуполя. Пятиэтажное здание сильно пострадало из-за прямых попаданий снарядов.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты полностью заменили инженерные коммуникации, отремонтировали кровлю, обновили несущие конструкции и фасад, установили новые окна и двери, а также провели отделку помещений.

«Особое внимание уделяется долговечности использованных материалов, а также проверке каждого элемента, который будет использоваться в повседневной эксплуатации», — отметили в ведомстве.

Специалисты регионального технадзора провели контрольную проверку качества работ и убедились в соответствии техническим требованиям и стандартам.