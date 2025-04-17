Подмосковные строители восстановили жилой дом в Советском районе Макеевки

Подмосковные строители продолжают восстанавливать здания в Донецкой Народной Республике. Специалисты завершили ремонт в двухэтажном жилом доме в поселке Ханженково-Северный в Советском районе Макеевки.

Работы начались в населенном пункте весной прошлого года. Строители отремонтировали кровлю и чердак, установили новые окна, откосы, подоконники, а также современные двери.

Соблюдение необходимых норм и стандартов тщательно контролировали эксперты Управления технического надзора капитального ремонта. Специалисты проверяли, чтобы каждый этап работ соответствовал проектной документации, чтобы гарантировать должный уровень качества.