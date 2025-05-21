Подмосковные строители восстановили жилой дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя

Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Здание укрепили, там привели в порядок фасад и кровлю, а также обновили коммуникации.

Работы проводили силами подмосковного Фонда капитального ремонта под контролем специалистов технадзора.

Как сообщили в областном МинЖКХ, строители укрепили и восстановили конструктив здания, отремонтировали фасад и кровлю, заменили системы водоснабжения, отопления, электроснабжения и газификации, а также установили новые окна и двери.

Сейчас сотрудники технадзора проводят итоговую проверку качества работ, после чего объект введут в эксплуатацию.