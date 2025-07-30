Подмосковные строители восстановили жилой дом в Левобережном районе Мариуполя

В Левобережном районе Мариуполя завершены масштабные работы по восстановлению девятиэтажного жилого дома, проведенные специалистами из Московской области. Здание пострадало в результате боевых действий.

В ходе ремонта строители полностью обновили несущие конструкции, отремонтировали кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации, установили современные оконные и дверные блоки, а также провели внутреннюю отделку входных групп и лестничных площадок.

Специалисты обновили 36 квартир, а еще 34 находятся на стадии приемки. Рабочие выровняли в помещениях стены и потолки, заменили электропроводку и сантехническое оборудование, установили новые двери и окна.

Все процессы контролируют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.