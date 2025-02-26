Подмосковные строители восстановили жилой дом в Ильичевском районе Мариуполя
Строители из Подмосковья восстановили пятиэтажный жилой дом в Ильичевском районе Мариуполя. Здание пострадало в результате боевых действий.
Специалисты заменили системы электроснабжения и центрального отопления, отремонтировали подъезды, фасад и кровлю здания. Кроме того, они установили новые окна.
Проведение работ контролировали эксперты ГБУ МО «УТНКР».
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