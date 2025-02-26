Подмосковные строители восстановили жилой дом в Ильичевском районе Мариуполя

Строители из Подмосковья восстановили пятиэтажный жилой дом в Ильичевском районе Мариуполя. Здание пострадало в результате боевых действий.

Специалисты заменили системы электроснабжения и центрального отопления, отремонтировали подъезды, фасад и кровлю здания. Кроме того, они установили новые окна.

Проведение работ контролировали эксперты ГБУ МО «УТНКР».