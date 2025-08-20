Подмосковные строители восстановили жилой дом в Ильичевском районе Мариуполя

В Ильичевском районе Мариуполя завершилось восстановление девятиэтажного жилого дома, который после комплексного ремонта вновь готов к эксплуатации. В здании заменили ключевые конструктивные элементы, обновили фасад и инженерные системы, а также полностью модернизировали коммуникации.

Работы включали реконструкцию водопровода, отопления, канализации, газоснабжения и электросетей.

Подмосковные специалисты также заменили кровлю, установили новые окна и двери, выполнили внутреннюю отделку мест общего пользования. На всех этапах эксперты строго контролировали качество, чтобы объект соответствовал проектной документации и строительным стандартам, что обеспечивает надежность и долговечность конструкций.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

С первых дней восстановительных программ специалисты Управления технического надзора капитального ремонта сопровождают проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.