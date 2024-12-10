Подмосковные строители восстановили жилой дом на улице Казанцева в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Мариуполе. Здание на улице Казанцева в Жовтневом районе серьезно пострадало в ходе обстрелов. Специалисты обновили кровлю, фасад, коммуникации и провели отделку помещений.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, строители демонтировали поврежденные элементы, устранили дефекты и восстановили конструктив дома, заменили коммуникации, обновили фасады, крышу, окна и помещения.

« В этом году на территории ДНР подмосковные строители провели ремонт 173 жилых домов, а также отремонтировали в рамках отдельных проектов 350 фасадов в Мариуполе. До конца 2024 года в городе планируем завершить ремонт 400 квартир», - отметил глава министерства Антон Велиховский.

Работы провели силами Фонда капитального ремонта Подмосковья под контролем специалистов технадзора.