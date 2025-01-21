Подмосковные строители восстановили жилой дом на улице Казанцева в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом на улице Казанцева в Жовтневском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало из-за прямых попаданий снарядов.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты демонтировали поврежденные элементы здания, восстановили конструктив, заменили коммуникации, окна и двери, а также обновили фасад.
«Специалисты не только устранили последствия повреждений, но и провели комплексный ремонт инженерных систем, кровли и фасада, чтобы дом стал комфортным и безопасным для проживания. Это пример того, как слаженные усилия профессионалов и внимание к деталям могут вдохнуть новую жизнь в пострадавшее здание», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.
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