Подмосковные строители восстановили жилой дом на улице Казанцева в Мариуполе

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом на улице Казанцева в Жовтневском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало из-за прямых попаданий снарядов.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты демонтировали поврежденные элементы здания, восстановили конструктив, заменили коммуникации, окна и двери, а также обновили фасад.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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«Специалисты не только устранили последствия повреждений, но и провели комплексный ремонт инженерных систем, кровли и фасада, чтобы дом стал комфортным и безопасным для проживания. Это пример того, как слаженные усилия профессионалов и внимание к деталям могут вдохнуть новую жизнь в пострадавшее здание», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.

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