Подмосковные строители восстановили жилой дом на Санаторной улице в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили трехэтажный жилой дом на улице Санаторной в Мариуполе. Здание серьезно пострадало в результате попадания снаряда.

Боеприпас частично разрушил несущую стену, входную группу одного из подъездов и цокольную часть здания. Техническое обследование показало критические повреждения: конструкции в зоне динамического воздействия были признаны аварийными.

Ситуацию усугубляли деформации грунта, из-за которых по фасаду пошли глубокие трещины. Металлические тяжи, ранее установленные для укрепления стен, уже не справлялись со своей задачей.

Фонд капитального ремонта Московской области организовал масштабные восстановительные работы. Строители усилили несущие стены, отремонтировали фундамент и отмостку, полностью восстановили кирпичную кладку. В здании заменили старые деревянные окна и двери, отремонтировали балконы и обновили фасад.

Специалисты полностью демонтировали протекавшую крышу и установили новую с использованием современных материалов, а также прочистили вентиляционные шахты.

Во всех подъездах провели капитальный ремонт и полностью заменили инженерные коммуникации.