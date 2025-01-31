Подмосковные строители восстановили жилой дом на проспекте Нахимова в Мариуполе

Подмосковные строители помогли восстановить еще один дом на проспекте Нахимова в Мариуполе. Здание пострадало в ходе боевых действий.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты усилили несущие стены, восстановили фасад, установили новые окна, заменили коммуникации и привели в порядок балконы.

«Восстановление жилого фонда на новых территориях России — одна из приоритетных задач. В 2024 году планируется привести в порядок 900 многоквартирных домов в подшефных регионах», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

Всего в 2024 году подмосковные специалисты восстановили 362 жилых дома в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.