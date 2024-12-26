Подмосковные строители восстановили здание пожарно-спасательной части в ДНР

Подмосковные строители восстановили здание пожарно-спасательной части в городе Комсомольске в ДНР. Они обновили конструктив здания, привели в порядок фасад, установили новые двери и заменили инженерные сети.

Строители восстановили конструктив здания, отремонтировали фасад, обновили коммуникации, провели отделку помещений и благоустроили территорию.

Здание также оснастили помещением для размещения спецтехники и удобными зонами для работы и отдыха сотрудников.

Работы провели силами Фонда капитального ремонта Подмосковья под контролем специалистов технадзора.

«В 2024 году специалистами из Подмосковья в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области было восстановлено 80 социально значимых объектов. Это школы, больницы, административные здания, обеспечивающие повседневные потребности жителей и служб», - сказал глава министерства Антон Велиховский.

Он добавил, что в 2025 году подмосковные специалисты восстановят еще 150 объектов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.