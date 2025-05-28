Подмосковные строители восстановили три многоквартирных дома в Мариуполе

В домах полностью восстановили разрушенные конструкции, заменили все инженерные сети — отопление, воду, канализацию, газ и электричество. Кроме того, специалисты отремонтировали крыши, фасады, подъезды, а также поставили новые окна и двери.

Особенно пострадал второй корпус одного из домов — весной 2022 года в него попал снаряд, разрушив верхние этажи. Их пришлось полностью разобрать и построить заново. Остальные здания тоже были повреждены: взрывной волной и осколками выбило стекла и испортило фасады.

Ремонт шел поэтапно: сначала устраняли аварийные повреждения, затем восстанавливали коммуникации, после чего приступали к отделке. Сейчас проходит финальная приемка работ.