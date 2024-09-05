Подмосковные строители восстановили студенческое общежитие в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили студенческое общежитие на улице Строителей в Мариуполе. Девятиэтажное здание сильно пострадало в ходе боевых действий.

Как рассказали в подмосковном МинЖКХ, осколки снарядов и ударные волны повредили конструктивные элементы здания. Несмотря на это, общежитие стало пунктом временного размещения для тех, кто потерял свои дома.

В здании отремонтировали кровлю, фасад, заменили коммуникации, а также провели отделочные работы. Восстановление провели в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» под контролем сотрудников технадзора.

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