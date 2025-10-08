Подмосковные строители восстановили школу-интернат № 21 в Мариуполе

Строители провели комплексное обновление здания, восстановив несущие элементы, заменив инженерные системы, а также отремонтировав фасад и крышу. Кроме того, специалисты установили современные окна и двери, провели внутреннюю отделку и благоустроили прилегающую территорию.

Скоро школа-интернат сможет предоставить сотням детей безопасные и комфортные условия обучения.

Управление технического надзора капитального ремонта проверяет качество выполненных работ, их соответствие проектной документации и нормам.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — подчеркнул ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев в обращении к экспертам стройконтроля.