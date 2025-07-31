Подмосковные строители восстановили почти 1,5 тысячи домов в новых регионах

Специалисты из Подмосковья активно участвуют в восстановлении жилого фонда на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Все работы проходят строгий многоступенчатый контроль с привлечением сотрудников строительного надзора.

С начала года специалисты восстановили 1461 дом. Обновленные здания уже передали местным администрациям.

Еще 336 объектов находятся на финальной стадии ремонта. В домах заменили инженерные коммуникации, обновили кровли и фасады, провели внутренние отделочные работы. Кроме того, было проведено благоустройство прилегающих территорий.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев в обращении к экспертам строительного контроля ранее отметил, что работа управления, оставаясь в тени, имеет огромное значение. Сотрудники ежедневно подвергают себя опасности, что вызывает особое уважение.

«И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — подчеркнул глава ведомства.

Специалисты ежедневно проводят инспекционные выезды, тщательно проверяя соответствие выполненных работ проектной документации, соблюдение сроков, качество материалов и технологий производства. При обнаружении недостатков они обеспечивают их оперативное устранение, гарантируя надежность и долговечность восстановленных зданий.