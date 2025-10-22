Подмосковные строители восстановили пятиэтажку в Ильичевском районе Мариуполя

Подмосковные специалисты завершили капитальный ремонт пятиэтажного дома в Ильичевском районе Мариуполя. Работы проводились под контролем управления технадзора капремонта при МинЖКХ Московской области.

Строители провели полное восстановление кровли и фасада здания, заменили системы водоснабжения, канализации и отопления, усилили строительные конструкции, установили новые оконные блоки и входные группы, а также провели внутреннюю отделку подъездов.

Все работы выполнялись по требованиям и установленным стандартам качества, однако это не отменяло технический контроль за использованием материалов и соблюдением процессов.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился к работникам министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Благодаря проведенной реконструкции удалось повысить эксплуатационные характеристики здания и создать комфортные условия для проживания граждан. В подмосковном Минстрое надеются, что капремонт обеспечит долговечность жилого дома.