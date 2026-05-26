Подмосковные строители восстановили офис МФЦ в Суходольске в ЛНР

В Суходольске Краснодонского округа Луганской Народной Республики начал работу обновленный офис МФЦ. Восстановлением занимались специалисты Фонда капитального ремонта Московской области, которые провели масштабную реконструкцию здания и полностью подготовили его к приему посетителей.

Строители привели в порядок фасад, обновили внутренние помещения и смонтировали все необходимые инженерные коммуникации, включая системы водо-, тепло-, электро- и газоснабжения. Кроме того, в здании установили кондиционеры. Центр полностью укомплектовали современной мебелью и необходимой техникой.

После открытия МФЦ начал работать по единым российским стандартам обслуживания. Для посетителей оборудовали просторную зону ожидания, внедрили систему электронной очереди и продумали удобную навигацию внутри офиса.

Жителям доступны около 100 различных услуг — они могут оформить документы, связанные с регистрацией актов гражданского состояния, получить паспорт, подать заявления на социальные выплаты и льготы, а также решить вопросы, связанные с недвижимостью и налоговыми консультациями.

Торжественное открытие нового офиса прошло с участием руководства муниципалитета, представителей МФЦ ЛНР и первых посетителей центра, которые смогли оценить обновленное пространство и уровень организации работы учреждения.