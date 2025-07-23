Подмосковные строители восстановили фасад дома на бульваре Меотиды в Мариуполе. Строение с уникальными архитектурными элементами было полностью разрушено.

В ходе боевых действий сталинка сильно пострадала. Стены на верхних этажах обрушились, а часть квартир и подъезды сгорели.

Подмосковные специалисты восстановили архитектурный облик дома, обновили конструктив и коммуникации, а также провели отделку помещений вместе с коллегами из Новосибирска.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, дом заселили в 1953 году.

«Карниз здания украшен дентикулами — небольшими прямоугольными выступами в виде орнамента. Строители называют их „ордерными сухариками“. На них есть даже цветочный рисунок, что большая редкость для архитектурных объектов. Всё это сохранили и бережно восстановили», — рассказали в ведомстве.

Восстановление дома проводили при координации Минстроя России.