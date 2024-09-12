Подмосковные строители восстановили еще одну школу в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили пострадавшую в боевых действиях школу в Мариуполе. Там обновили коммуникации, фасад, кровлю и многое другое.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты провели масштабную реконструкцию здания, благодаря чему удалось вернуть его первоначальный облик и создать более комфортные условия для учебы.

В учреждении сильно пострадали несущие стены, кровля и межэтажные перекрытия. Усилиями подмосковных специалистов конструктив здания удалось восстановить, там также отремонтировали фасад и крышу, обновили коммуникации, установили новые окна и двери, благоустроили территорию.

«Восстановление образовательных учреждений — важнейший этап работы по возрождению инфраструктуры Мариуполя. Мы не просто восстанавливаем здания, но и создаем комфортные и современные условия для детей, чтобы они могли вернуться к учебе в безопасной и уютной атмосфере. Наша задача — обеспечить качественный и надежный ремонт, который прослужит долгие годы», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».