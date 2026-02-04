Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Мариуполе

Эксперты подмосковного стройнадзора проконтролировали восстановление еще одного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий — там был полностью разрушен один из подъездов.

Строители восстановили поврежденный конструктив здания, возвели новый подъезд, обновили кровлю и коммуникации. Там установили пластиковые окна и провели внутреннюю отделку мест общего пользования.

Эксперты стройнадзора регулярно выезжали на объект, чтобы оценить состояние работ и проверить качество используемых материалов. Глава регионального МинЖКХ Кирилл Григорьев отметил, что эта работа имеет важное значение, несмотря на то, что остается в тени.

Строительство велось под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.