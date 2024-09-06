Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Мариуполе

Подмосковные строители завершают восстановление еще одного жилого дома на проспекте Единства в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Он сильно пострадал в ходе боевых действий.

Как рассказали в подмосковном МинЖКХ, кирпичное здание повредило осколками и прямыми попаданиями снарядов. Специалисты восстановили конструкцию дома, отремонтировали кровлю, заменили коммуникации, установили новые окна и провели внутреннюю отделку помещений. Сейчас они завершают фасадные работы.

Работы провели под руководством «Единый заказчик в сфере строительства» под контролем сотрудников технадзора.

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