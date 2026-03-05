Подмосковные строители восстановили еще один многоэтажный дом в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершили восстановление 12-этажного жилого дома. Здание панельного типа получило повреждения фасада и остекления и нуждалось в комплексном ремонте.

Строительные бригады привели в порядок конструктивные элементы дома и выполнили капитальный ремонт кровли. В рамках работ специалисты установили новые пластиковые окна и двери, полностью обновили инженерные сети, отремонтировали подъезды и восстановили внешний облик здания.

Контроль качества на всех этапах обеспечивали сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Эксперты ежедневно выезжали на объект и проверяли соответствие выполняемых работ установленным требованиям.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев обратился к специалистам стройконтроля, подчеркнув значимость их деятельности.

«Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — подчеркнул глава ведомства.

Заключительным этапом работ стало обновление фасада. Его усилили и привели к единому архитектурному виду, завершив восстановление жилого дома