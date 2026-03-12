Подмосковные строители восстановили еще один многоэтажный дом в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажного жилого дома. Работы на объекте выполняют специалисты из Подмосковья.

Восстановление несущих конструкций здания уже завершено. Специалисты усилили и отремонтировали основные элементы, благодаря чему дому удалось вернуть необходимую прочность. Параллельно в подъездах провели отделочные работы и привели в порядок места общего пользования.

Сейчас основные усилия строителей сосредоточены на внешнем облике здания и инженерной инфраструктуре. Рабочие обновляют фасад, ремонтируют кровлю и устанавливают новые оконные блоки. Одновременно продолжается модернизация системы центрального отопления.

Ранее в доме заменили инженерные коммуникации.

Процесс восстановительных работ контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев ранее отметил, что работа специалистов строительного контроля зачастую остается незаметной для широкой аудитории, однако ее значение трудно переоценить. По его словам, эксперты выполняют задачи в непростых условиях, а их профессионализм и ответственность вызывают уважение.

Восстановление этого дома — часть масштабной программы помощи, которую подмосковные специалисты реализуют на новых территориях с осени 2022 года. Работы выполняет подрядная организация, а координирует их Фонд капитального ремонта региона.