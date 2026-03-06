Подмосковные строители восстановили еще один многоэтажный дом в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя капитально отремонтировали девятиэтажный жилой дом, который получил серьезные повреждения. Конструктивные элементы здания привели в порядок.

Специалисты также отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна на современные пластиковые, а также полностью обновили инженерные системы — центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и электроснабжение.

Кроме того, рабочие выполнили внутреннюю отделку в подъездах и благоустроили прилегающую территорию.

На всех этапах за ходом ремонта следили специалисты строительного контроля Подмосковья. Они регулярно выезжали на объект, проверяли качество материалов, оценивали состояние конструкций и контролировали соблюдение сроков выполнения работ.

Ранее Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев отметил, что действия специалистов стройконтроля часто остаются незамеченными, однако именно они во многом определяют качество и безопасность восстановительных работ. По его словам, в сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, эксперты проявили высокий профессионализм.

Капитальный ремонт здания выполняла подрядная организация под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.