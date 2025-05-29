Подмосковные строители восстановили еще один дом в Мариуполе

В Мариуполе продолжают восстанавливать здания, поврежденные в результате боевых действий. Строители из Подмосковья сделали ремонт в многоквартирном доме, который расположен в Орджоникидзевском районе.

В здание попал снаряд, который повредил четыре квартиры, а также частично разрушил перекрытия, конструкции на девятом этаже и шахту лифта.

Рабочие заменили кровлю, восстановили подъемный механизм и инженерные сети, частично заменили окна и утеплили технические этажи дома. Помещения вновь стали комфортными и безопасными для жильцов.

Проведение работ в Мариуполе контролируют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.