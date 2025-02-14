Подмосковные строители восстановили еще один дом в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили еще один многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Всего в этом году они приведут в порядок 900 зданий.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в здании восстановили конструктив, заменили коммуникации, установили новые окна и двери, а также обновили фасад и кровлю. В помещениях провели отделку.

Работы провели под контролем специалистов технадзора.

Всего в 2024 году подмосковные специалисты восстановили 362 многоквартирных дома в ДНР, ЛНР и Запорожской области. В этом году в программу вошли еще 900 зданий.