Подмосковные строители восстановили еще один дом в Мариуполе
Подмосковные строители восстановили еще один многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Всего в этом году они приведут в порядок 900 зданий.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в здании восстановили конструктив, заменили коммуникации, установили новые окна и двери, а также обновили фасад и кровлю. В помещениях провели отделку.
Работы провели под контролем специалистов технадзора.
Всего в 2024 году подмосковные специалисты восстановили 362 многоквартирных дома в ДНР, ЛНР и Запорожской области. В этом году в программу вошли еще 900 зданий.
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