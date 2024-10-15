Подмосковные строители восстановили еще один дом в Мариуполе

Подмосковные строители продолжают восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов в Мариуполе. Пятиэтажное здание сильно пострадало от попадания снарядов.

Специалисты уже отреставрировали фасад и крышу дома, заменили системы центрального отопления и электроснабжения, установили новые пластиковые окна.

Сейчас рабочие меняют системы горячего и холодного водоснабжения, а также сетей канализации.

«Восстановление таких объектов в пострадавших регионах — это не просто ремонт зданий, это восстановление комфортной жизни горожан. Каждый этап работ находится под строгим контролем, и мы делаем все, чтобы обеспечить безопасные и достойные условия проживания», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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