Подмосковные строители восстановили еще один дом в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Мариуполе. Здание получило серьезные повреждения от осколков снарядов и частично утратило покрытие кровли.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, строители восстановили поврежденные конструктивные элементы здания, заменили кровлю, обновили коммуникации, установили новые окна и провели отделку помещений.

«Завершение работ значительно улучшило условия проживания для всех жителей дома, создав безопасную и комфортную среду», — отметили в министерстве.

Работы контролировали специалисты технадзора. Они активно участвуют в восстановлении инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках.

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