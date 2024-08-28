Подмосковные строители восстановили еще один дом в Мариуполе

Весной 2022 года в Орджоникидзевском районе Мариуполя стартовали обширные ремонтно-восстановительные работы на трехэтажном жилом доме, который пострадал в ходе специальной военной операции. Панельное здание, состоящее из трех взаимосвязанных корпусов, получило серьезные повреждения: ударная волна привела к обрушению нескольких верхних этажей, фасад здания подвергся воздействию осколков, а окна выбило взрывом.

На сегодняшний день специалисты восстановили конструкцию здания, полностью отремонтировали кровлю и установили новые двери. В настоящее время активно устанавливают пластиковые окна, выполняют реставрацию фасада и монтируют систему электроснабжения.

После завершения текущих работ запланированы внутренние отделочные мероприятия и полная замена инженерных коммуникаций. Работы организует ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а контроль за их качеством осуществляют специалисты ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». Регулярные выезды на объект помогают оперативно отслеживать ход строительства и соблюдать все действующие нормы и стандарты.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с момента начала работ. Специалисты организации обследуют пострадавшие объекты и сопровождают каждый этап восстановления на важных объектах региона.

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