Подмосковные строители восстановили еще один дом в Ильичевском районе Мариуполя

Фото: Медиасток.рф

Специалисты из Подмосковья восстановили пятиэтажный жилой дом в Ильичевском районе Мариуполя. Здание было построено в 1954 году.

Рабочие провели капитальный ремонт покрытия и ограждений кровли, заменили системы центрального отопления, установили новые окна и отреставрировали фасад дома.

Контролировали работы эксперты Управления технического надзора за капитальным ремонтом.

Здание уже ввели в эксплуатацию.

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