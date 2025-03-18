Подмосковные строители восстановили еще один дом в Ильичевском районе Мариуполя
Специалисты из Подмосковья восстановили пятиэтажный жилой дом в Ильичевском районе Мариуполя. Здание было построено в 1954 году.
Рабочие провели капитальный ремонт покрытия и ограждений кровли, заменили системы центрального отопления, установили новые окна и отреставрировали фасад дома.
Контролировали работы эксперты Управления технического надзора за капитальным ремонтом.
Здание уже ввели в эксплуатацию.
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