Подмосковные строители восстановили еще один дом в Ильичевском районе Мариуполя

В Ильичевском районе Мариуполя восстановили двухэтажный жилой дом, пострадавший во время боевых действий. Проект реализовали под контролем Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья.

Здание получило серьезные повреждения и требовало комплексного восстановления.

Подмосковные специалисты провели масштабные ремонтные работы — полностью восстановили крышу, заменили оконные и дверные блоки, обновили электросистему, выполнили отделку мест общего пользования и вернули фасаду аккуратный вид.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — обратился ранее к экспертам строительного контроля министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта сейчас завершают проверку и принимают выполненные работы.

Процесс восстановления контролировали специалисты: они регулярно выезжали на объект, проверяли качество материалов, соблюдение технологий и график выполнения работ.