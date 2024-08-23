Подмосковные строители восстановили еще один детский сад в Мариуполе

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, дошкольное учреждение восстановили силами Фонда капитального ремонта Московской области. Там обустроили яркий вентилируемый фасад, обновили коммуникации и благоустроили территорию.

«Мы рады, что наши усилия позволили вернуть к жизни такой важный объект, как детский сад в Мариуполе. Для нас это не просто восстановление здания, но и вклад в будущее подрастающего поколения. Мы сделали все возможное, чтобы они могли вернуться в комфортные и безопасные условия», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

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