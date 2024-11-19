Подмосковные строители восстановили еще один детский сад в Мариуполе

Подмосковные строители завершают восстановление детского сада № 118 в Мариуполе. Здание серьезно пострадало в ходе артиллерийских обстрелов.

Подмосковные специалисты восстановили кровлю и фасад, заменили коммуникации, установили новые пластиковые окна и провели отделку помещений. Сейчас они завершают благоустройство территории.

Для детей создали игровые зоны с качелями и горками, спортивную площадку, пешеходные дорожки и установили ограждения, рассказали в МинЖКХ Подмосквья.

«Ясли-сад № 118 станет важным местом, где маленькие жители Мариуполя смогут расти и развиваться в комфортных и безопасных условиях. Мы продолжаем контролировать каждый этап работ, чтобы обеспечить высокое качество и надежность восстановленных объектов», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

Работы проводят силами подмосковного Фонда капитального ремонта под чутким контролем сотрудников технадзора.