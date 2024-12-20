Подмосковье активно участвует в восстановлении новых территорий, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. В 2024 году специалисты из Московской области восстановили более 440 и проконтролировали ремонт свыше 2,4 тысячи объектов, а также устранили 673 технологических инцидента на коммунальных сетях.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что работы на этих территориях выполняют специалисты трех подведомственных учреждений. Фонд капитального ремонта занимается восстановлением многоквартирных домов и социальных объектов, а эксперты УНТКР контролируют качество проводимых работ и применяют современные технологии для обследования поврежденных зданий. Кроме того, сотрудники «Коммунальных систем Московской области» активно устраняют технологические инциденты и модернизируют инженерную инфраструктуру. Велиховский подчеркнул, что объединение усилий направлено на создание комфортных условий жизни для местных жителей.

Фонд капитального ремонта Подмосковья восстановил в ДНР, ЛНР и Запорожской области более 440 объектов, среди которых 362 многоквартирных дома и 80 социальных и культурных учреждений. В этот список вошли жилые дома, школы, детские сады и объекты здравоохранения, многие из которых имеют историческую и культурную ценность.

Например, уникальный жилой дом на проспекте Ленина в Мариуполе, центр профессионально-технического образования, созданный в 1901 году, и Донецкий ботанический сад, который хранит более 7 тысяч видов редких растений. Также упомянули о доме Сергея Гампера, известного российского врача, как об архитектурном памятнике.

Под контролем ГБУ МО «УТНКР» в Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках продолжается строительный контроль свыше 2,4 тысячи объектов, из которых более 1,7 тысячи находятся в Мариуполе.