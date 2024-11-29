Подмосковные строители восстановили дом в Жовтневом районе в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта в Жовтневом районе Мариуполя. Работы проходили под контролем Минстроя России и правительства Подмосковья, а за качеством следили специалисты ГБУ МО «УТНКР».

«Капитальный ремонт многоквартирного дома в Мариуполе — это пример слаженной работы специалистов всех уровней. Московская область продолжает активно участвовать в проектах, направленных на восстановление жилья в пострадавших регионах», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Команда ППК «Единый заказчик в сфере строительства» заменила кровлю, окна, двери, отремонтировала системы холодного водоснабжения, газо-, электро-, отопления и канализации. Помимо этого, специалисты осилили конструкции здания, обновили фасад и выполнили внутреннюю отделку.