Подмосковные строители восстановили дом в Жовтневом районе Мариуполя

Подмосковные строители восстановили еще один дом в Жовтневом районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы провели при координации Минстроя России и правительства региона под контролем специалистов технадзора.

В здании восстановили несущие конструкции, кровлю, обновили фасад и места общего пользования. На всех этажах дома устранили последствия пожара.

«В 2024 году силами Фонда капремонта Подмосковья восстановлено 362 многоквартирных дома в Донецкой, Луганской Народных Республиках и Запорожской области. В 2025 году мы планируем восстановить еще 900 многоквартирных домов и провести ремонт более 3000 квартир в Мариуполе», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.