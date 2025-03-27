Подмосковные строители восстановили дом в Приморском районе Мариуполя

Фото: Медиасток.рф

Фонд капитального ремонта Подмосковья завершил восстановление многоэтажки на улице Черноморская в Приморском районе Мариуполя. Контролировали процесс эксперты Управления технического надзора капремонта Подмосковья. Об этом сообщает МинЖКХ МО.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области указывает, что в ходе восстановления провели:

Всего с 2022 года фонд помог отремонтировать более 200 объектов в Мариуполе. В их числе многоквартирные дома и социальные здания. Сейчас в работе находятся 95 объектов.

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