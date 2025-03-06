Подмосковные строители восстановили дом в Ильичевском районе в Мариуполе

Фото: Медиасток.рф

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление трехэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя. Контроль за строительными работами вели специалисты ГБУ МО «УТНКР».

Во время ремонта строители демонтировали аварийные участки, укрепили конструкцию здания, заменили окна и двери, а также обновили фасад и крышу. Помимо этого, они отремонтировали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.

Напомним, Фонд капитального ремонта Московской области подчиняется Министерству ЖКХ региона. Узнать больше о работе Фонда и программах капремонта можно на официальном сайте.

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