Подмосковные строители восстановили дом в Ильичевском районе в Мариуполе

Во время ремонта строители демонтировали аварийные участки, укрепили конструкцию здания, заменили окна и двери, а также обновили фасад и крышу. Помимо этого, они отремонтировали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.

Напомним, Фонд капитального ремонта Московской области подчиняется Министерству ЖКХ региона. Узнать больше о работе Фонда и программах капремонта можно на официальном сайте.