Подмосковные строители восстановили дом в Ильичевском районе в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление трехэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя. Контроль за строительными работами вели специалисты ГБУ МО «УТНКР».
Во время ремонта строители демонтировали аварийные участки, укрепили конструкцию здания, заменили окна и двери, а также обновили фасад и крышу. Помимо этого, они отремонтировали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.
Напомним, Фонд капитального ремонта Московской области подчиняется Министерству ЖКХ региона. Узнать больше о работе Фонда и программах капремонта можно на официальном сайте.
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