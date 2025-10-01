Подмосковные строители восстановили дом с лепными украшениями в Мариуполе

Дом на проспекте Металлургов, напротив Приазовского госуниверситета в Мариуполе, построили в 1956 году. Он сохранил часть красивого советского декора. Изначально здание задумывалось с богатым оформлением, но после выхода постановления Хрущева о борьбе с «излишествами» часть украшений пришлось убрать.

Во время боевых действий в 2022 году дом серьезно пострадал: сгорели квартиры, фасад был поврежден, подъезды разрушены. Ремонт выполнили специалисты из Подмосковья. Они заменили крышу, инженерные системы, окна, сделали отделку в подъездах. Фасад восстановили особенно аккуратно — покрасили его в спокойные оттенки, колонны и лепнину выделили белым цветом.

Качество работ контролировали эксперты Управления технадзора капремонта из Московской области. Они приезжали на объект около 70 раз, проверяя каждый этап восстановления.