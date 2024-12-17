Подмосковные строители восстановили дом на улице Пашковского в Мариуполе

Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области восстановили жилой дом на улице Пашковского в Мариуполе. Здание 60-х годов прошлого века серьезно пострадало весной 2022 года.

После технической экспертизы дом признали аварийным, но благодаря слаженной работе подмосковных строителей здание удалось восстановить.

В доме отремонтировали все поврежденные элементы конструкции, заменили окна и двери. В выгоревших квартирах и подъездах навели порядок, инженерные системы привели в рабочее состояние.

Фасад дома полностью обновили в соответствии с утвержденной для города цветовой палитрой.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что дом не просто отремонтировали, а вдохнули в него жизнь. Люди снова смогут жить здесь в комфорте.

Дом полностью готов к заселению.