Подмосковные строители восстановили дом на улице Гагарина в Мариуполе

Подмосковные специалисты восстановили жилой дом на улице Гагарина в Приморском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий и пожаров и было признано аварийным.

Подмосковные строители восстановили конструктив дома, заменили кровлю, обновили фасад и коммуникации, установили новые окна и двери, а также провели отделку помещений.

«Работы по восстановлению дома в Приморском районе Мариуполя — важный шаг на пути к возвращению города к нормальной жизни. Команда специалистов восстановила не только конструктив здания, но и обеспечила современные инженерные решения, чтобы жильцы могли вернуться в свои квартиры с комфортом», — рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховские.