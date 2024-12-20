Подмосковные специалисты восстановили жилой дом на улице Гагарина в Приморском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий и пожаров и было признано аварийным.
Подмосковные строители восстановили конструктив дома, заменили кровлю, обновили фасад и коммуникации, установили новые окна и двери, а также провели отделку помещений.
«Работы по восстановлению дома в Приморском районе Мариуполя — важный шаг на пути к возвращению города к нормальной жизни. Команда специалистов восстановила не только конструктив здания, но и обеспечила современные инженерные решения, чтобы жильцы могли вернуться в свои квартиры с комфортом», — рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховские.
Подмосковные строители восстановили дом на улице Гагарина в Мариуполе
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