Подмосковные строители восстановили дом на проспекте Жукова в Мариуполе

Еще один жилой дом капитально отремонтировали в Мариуполе силами подмосковных специалистов. Это здание на проспекте Маршала Жукова, которое сильно пострадало в ходе боевых действий.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, строители восстановили конструктив здания, заменили коммуникации, отремонтировали кровлю, окна и фасады, а также провели отделку помещений.

«Мы гордимся вкладом Московской области в возвращение мирной жизни в город. В этом году на территории ДНР подмосковные строители провели ремонт 173 жилых домов, а также отремонтировали в рамках отдельных проектов 350 фасадов в Мариуполе», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.

Всего до конца года в Мариуполе восстановят 400 квартир.

Работы провели под контролем специалистов технадзора Подмосковья.