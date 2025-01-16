Подмосковные строители восстановили дом на проспекте Победы в Мариуполе

«Работы, проводимые специалистами Подмосковья на новых территориях, способствуют скорейшему восстановлению их инфраструктуры и жилищного фонда. У нас есть большой опыт в капитальном ремонте зданий, восстановлении и модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, которым мы охотно делимся с нашими подшефными регионами», — сказал глава министерства Антон Велиховский.
Приморца отправили в тюрьму за пособничество украинским террористам
Боец СВО не смог поймать такси в центре Калининграда из-за инвалидной коляски
Военная прокуратура помогла участникам СВО из Подмосковья получить документы
Клиентов маркетплейсов предупредили о мошеннической схеме с обманом детей
Фасад дома № 8 на Институтской улице во Фрязине отремонтируют в 2025 году
Две купели для крещенских купаний откроют во Фрязине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте