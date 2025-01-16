Подмосковные строители восстановили дом на проспекте Победы в Мариуполе

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Подмосковные строители восстановили многоквартирный дом на проспекте Победы в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Там обновили фасад, кровлю, коммуникации и другие элементы.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы провели под контролем специалистов технадзора.

Строители усилили конструктив здания, обновили коммуникации, заменили кровлю, окна, провели отделку помещений.

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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«Работы, проводимые специалистами Подмосковья на новых территориях, способствуют скорейшему восстановлению их инфраструктуры и жилищного фонда. У нас есть большой опыт в капитальном ремонте зданий, восстановлении и модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, которым мы охотно делимся с нашими подшефными регионами», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

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