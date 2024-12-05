Подмосковные строители восстановили дом на проспекте Нахимова в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области восстановил многоквартирный дом на проспекте Нахимова в Приморском районе Мариуполя. Здание обновили снаружи и внутри.

Строители усилили аварийные участки наружных и внутренних стен, устранили повреждения отмостки, отреставрировали входные группы и несущие конструкции балконных плит. Разрушенные ограждения восстановили.

При ремонте обновили фасад, заменили кровлю, установили новые окна и двери. Инженерные системы также подверглись капитальному ремонту.

«Этот дом стал одним из примеров качественного и эстетичного жилья. Наша задача не только восстановить разрушенные объекты, но и сделать их современными, комфортными и безопасными», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.