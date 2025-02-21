Подмосковные строители восстановили дом на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные строители восстановили жилой дом на проспекте Маршала Жукова в Орджоникидзевском районе мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий и нуждалось в капитальном ремонте.

Жилой дом восстановили силами подмосковных специалистов под контролем сотрудников технадзора.

Строители восстановили аварийные конструкции, заменили системы электроснабжения, холодного водоснабжения и центрального отопления, обновили кровлю и фасад, установили новые окна и двери.

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