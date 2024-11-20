Подмосковные строители восстановили дом на проспекте Ленина в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области завершил работы в многоквартирном доме на проспекте Ленина в Жовтневом районе Мариуполя. Здесь заменили все аварийные конструкции и коммуникации, установили новые окна и двери, отремонтировали и украсили фасад.

Здание 1980 года полностью обновили снаружи и внутри. Одну из стен украсил мурал, который появился здесь благодаря арт-фестивалю М’Art, проведенному летом 2024 года в Мариуполе.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что восстановление еще одного дома — это важный шаг к возвращению горожан к нормальной жизни. Работа на новых территориях — не просто ремонт, а возможность сделать жизнь людей более комфортной и эстетически привлекательной.

Ход работ контролировали эксперты управления технического надзора капитального ремонта.