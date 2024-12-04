Подмосковные строители восстановили дом на проспекте Ленина в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области завершил работы в многоквартирном доме на проспекте Ленина в Жовтневом районе Мариуполя. Здание обновили снаружи и внутри.

В доме заменили поврежденные участки конструкций и устранили дефекты стен и перекрытий. Полностью обновили систему центрального отопления и кровлю, установили новые окна и привели в порядок фасад.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что ремонт пострадавших домов Мариуполя это непростая, но очень важная и ответственная задача. Теперь МКД соответствует всем современным стандартам комфорта и безопасности. Это не только технический, но и социальный вклад в будущее города.