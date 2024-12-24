Подмосковные строители восстановили дом на Олимпийской улице в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили жилой дом на Олимпийской улице в Мариуполе. Здание пострадало в ходе боевых действий.

В здании восстановили конструктив и кровлю, обновили коммуникации, заменили окна и двери. В местах общего пользования провели отделку, фасад получил новый вид, а на территории провели благоустройство.

«Восстановление многоквартирного дома на Олимпийской улице — важный этап нашей работы в Мариуполе. Благодаря слаженной работе строительных организаций, координации Минстроя России и Правительства Московской области, а также строгому строительному контролю удалось полностью восстановить здание, обеспечив комфортные условия для жителей», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.

В 2025 году подмосковные специалисты планируют восстановить еще около тысячи объектов в подшефном регионе, в том числе 900 жилых домов.

Работы провели при координации федерального Минстроя и подмосковного правительства. Ремонт контролировали специалисты технадзора.