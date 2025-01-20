Подмосковные строители восстановили дом на Московской улице в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили еще один дом на Московской улице в Мариуполе. Здание серьезно пострадало в ходе боевых действий

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, восстановление девятиэтажного жилого дома проводили при координации Минстроя России и правительства Московской области. За ходом работ следили специалисты технадзора.

«Напоминаем, что в 2024 году Фондом капитального ремонта Московской области в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области было восстановлено 362 многоквартирных дома. А в текущем году в планах наших организаций восстановить еще около 900 многоквартирных домов подшефного региона», — добавил глава министерства Антон Велиховский.